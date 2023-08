Fietsen door de Rijnstraat? Vanaf zaterdag word je verzocht om af te stappen

column Nieuw fietsbrug­ge­tje: ga niet oeverloos debatteren en dure ‘experts’ inhuren, maar kom gewoon over de brug

Na een lange zomerperiode start alles weer op. Woerdy is leeggelopen en terug naar de opslag. Pukkelige pubers moeten hun dag- en nachtritme weer omkeren om op tijd op school te zijn, kantoortijgers sluiten opnieuw aan in de file en ook onze gemeenteraad en B en W moeten aan de bak. Het eerste waarover men zich mag buigen is een bruggetje.