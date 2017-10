Fietser ernstig gewond bij aanrijding, politie zoekt getuigen

Doodrijder A2 krijgt in hoger beroep hogere straf

19:13 De man die in december 2015 met enorm hoge snelheid op de A2 bij Maarssen een dodelijk ongeluk veroorzaakte, heeft in hoger beroep een hogere celstraf gekregen. De rechtbank in Utrecht legde hem vorig jaar drie jaar cel op, het gerechtshof in Arnhem bepaalde vandaag dat hij vier jaar de cel in moet.