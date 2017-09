Fietsster ernstig gewond na aanrijding met bestelbusje in Wilnis

Celstraf voor diefstal van steiger bij raadhuis in Woerden

20 september De 40-jarige Youness A., die eind mei betrokken was bij de diefstal van een steiger bij het gemeentehuis in Woerden, moet zes weken de gevangenis in. De rechter legde gisteren twee weken cel op voor heling van de steiger, maar Youness had nog een proeftijd van een maand voorwaardelijk staan voor een eerder vergrijp.