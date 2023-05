Flexwoningen: oplossing voor woningnood, of zitten er haken en ogen aan?

Ernstig zieke ‘huisfoto­graaf (45) van cultureel Utrecht’ krijgt speciale onderschei­ding voor haar werk

De Utrechtse fotografe Anna van Kooij (45) heeft de speciale onderscheiding De Domtoren in het Goud gekregen. De ‘huisfotograaf van cultureel Utrecht’ kon het gouden Dommetje zelf vanwege haar ziekte niet in ontvangst nemen. Sinds vandaag is vanwege haar afscheid in de bibliotheek aan het Neude een selectie van haar werk te zien.