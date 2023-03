Forse bezuinigingen op onderhoud aan wegen en riolen eisen hun tol: situatie ‘alarmerend’

Loslopende hond bijt ree op Landgoed Bredius: extra strenge controle op aanlijn­plicht

Een gebeten ree in het Landgoed Bredius in Woerden is reden voor de gelijknamige stichting flink te letten op de aanlijnplicht voor honden. Volgens het Landgoed Bredius houden niet alle hondenbezitters zich daar aan met als gevolg dat een ree werd gebeten en strompelend wegvluchtte.