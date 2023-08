Foto's! Zo zag de lampionnenoptocht van de Vakantieweek eruit

Dit is hoe Woerdena­ren een bijna uitgestor­ven bijensoort redden: ‘Juist daarmee gaat het heel slecht’

Zo'n tien jaar geleden kwam hij nog in heel Nederland voor, maar nu is-ie zeldzaam: de blauwe metselbij. In West-Utrecht is de blauw-glanzende bij alleen nog in Woerden te vinden. Maar vrijwilligers doen hun best om van Park Bredius een springplank naar andere gebieden te maken.