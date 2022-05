Foutje! Koerier let niet op hoogte en rijdt bakwagen aan diggelen tegen viaduct

Bewoner Martijn hoopt dat peperdure Rembrandt­brug er tóch komt (ook al wordt zijn huis gesloopt)

Bewoners van Barwoutswaarder moeten er niet aan denken dat de komst van de Rembrandtbrug wordt uitgesteld, of nog erger dat er afstel komt. ,,Die brug is belangrijk voor de doorstroming van het verkeer in Woerden. En uitstel maakt die brug alleen maar nog duurder’’, zegt Martijn Kromwijk.

17 mei