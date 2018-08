Fundamenten verdwenen slot in Abcoude tijdelijk zichtbaar door droogte

Arnoud Berkhout uit Abcoude, groot liefhebber van de middeleeuwen, is blij met de droogte. Hij kreeg door de aanhoudende warmte en het tekort aan regen al het vermoeden dat de fundamenten van het slot wel eens zichtbaar konden zijn. Kennis Marco Bakker stuurde zijn drone de lucht in en maakte scherpe foto's. Berkhout is bezig met een 3D-reconstructie van het slot en ziet dankzij de foto's die Marco Bakker maakte nieuwe dingen op de plek waar eens het kasteel stond. ,,Ik weet veel van het slot, maar dankzij die foto's zijn er ook nieuwe vragen. Zo zag ik ineens twee kleine rondjes, wat zijn dat?''

Reconstructie

Berkhout is al jaren geïnteresseerd in geschiedenis, en dan met name de middeleeuwen. Over zijn hobby zegt hij: ,,Voetballiefhebbers lezen alles over hun club, ik lees alles wat los en vast zit over de middeleeuwen.'' Als jonge jongen vond hij een ets van het kasteel. ,,Ik wist niet dat er een kasteel was in Abcoude.'' Berkhout begon met het verzamelen van etsen en boeken waarin het Abcouder kasteel vermeld werd. Die informatie publiceert hij op zijn website, waar hij een totaalbeeld van het slot probeert neer te zetten.