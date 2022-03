Gaat uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen door? Raad van State trapt op de rem: ‘Onderzoek naar windhinder’

Een relatie tussen de komst van twee woontorens (25 en 40 meter hoog) en de windhinder is technisch van aard. Door de torens (opgeteld honderd woningen) moet wind zich tussen de bouwblokken wurmen. Een zuchtje wind van nu wordt straks een flinke wind, is de vrees. De verwachte overlast is bij de Raad van State naar voren gebracht door de eigenaar van het pand waarin bistro Fabels eten & drinken is gevestigd. De eetgelegenheid heeft een terras en je zou daar straks flink op de tocht komen te zitten. De verwachte windhinder is nauwkeurig onderzocht in opdracht van de gemeente, die een bestemmingsplan heeft opgesteld voor het gebied rond het winkelcentrum.