Gamma-baas belaagd en zelfs bedreigd na aanspreken op coronaregels: ‘Ik wijk niet voor agressie’

Daarom opent Voetbalshop.nl in coronatijd een filiaal in Capelle

12 augustus Waar traditionele winkels het in tijden van corona bijzonder lastig hebben, opende de Utrechtse ondernemer Roland Heerkens met Voetbalshop.nl juist nieuwe, fysieke zaken. Waaronder ook een in winkelcentrum de Koperwiek in Capelle aan den IJssel.