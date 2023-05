Gamma-baas Jan gaat als vrijwilliger aan de slag bij kringloop, en roept ondernemers op zijn voorbeeld te volgen

Al je vuilnis weer in de vuilnisbak mikken en toch beter afval scheiden? Het lijkt te werken in Utrecht

Het was flink wennen toen Utrechters ineens hun plastic afval niet meer apart hoefden te houden. Gooi maar gewoon bij het andere vuilnis, was de boodschap van de gemeente: ‘We laten het er achteraf wel uithalen, dat is veel effectiever’. Cijfers wijzen nu uit dat dit ook echt zo lijkt te zijn.