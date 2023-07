Gamma-baas Jan staat altijd belangeloos voor mensen klaar: ‘In ieder mens zit iets waar hij goed in is’

Deborah brengt eerbetoon aan stilgebo­ren zoontje: ‘Voor buitenwe­reld is hij al onzicht­baar’

In 2018 stortte de wereld van Debora in toen ze met 22 weken beviel van een doodgeboren kindje: Dawson. De Woerdense schreef een indrukwekkend prentenboek over haar ‘sterrenzoon’. ,,Het is een eerbetoon aan allebei mijn kinderen.”