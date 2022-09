Gasbedrijf én staat dachten vette winst te maken over onze ruggen, maar rechter laat Woerden niet zakken

Waarom is die vergunning überhaupt afgegeven? De schrijnende situatie in Groningen was in die tijd al bekend en echt duurzaam is het ook niet te noemen. Ook de gemeente Woerden en de provincie Utrecht zijn tegen gaswinning. Hiervoor zijn moties ingediend, Kamervragen gesteld en is er enorm rondgetoeterd door politieke bobo’s. Maar dat mocht allemaal niet baten. Ergens bedacht men in Den Haag dat het een uitstekend idee zou zijn om onder Molenvliet lekker te gaan boren. Iedere leek kan toch bedenken dat dat desastreus gaat uitpakken. Schade door bevingen en trillingen, maar ook verontreiniging van grondwater.