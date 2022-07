Geen gebarsten en half open grafzerken meer: begraafplaats Hogewal kan weer open na opknapbeurt

Na ruim vier maanden van werkzaamheden zijn de graven aan de Hogewal weer heel en veilig. In opdracht van de gemeente klaarde De Heeren Bouwmeester de klus. Kapotte stenen en graven zijn zo opgeknapt dat de oudheid, de begraafplaats werd in 1829 in gebruik genomen, zichtbaar blijft.

Om diezelfde reden staan ook na de restauratie de graven nog scheef, net als de nummerpaaltjes en de zerken. Dat is bewust gedaan om de oude elementen van de begraafplaats in ere te houden.

Knekelput

Aan het eind van het hoofdpad lag de verwaarloosde knekelput die vroeger diende als verzamelgraf voor geruimde graven. De knekelput is opgeknapt door de rand op te metselen, middenin de put een steen te plaatsen en daar omheen groen te planten.

De bijzondere tongvaren op de algemene begraafplaats aan de Hogewal in Woerden. © Rianne den Balvert

Waar alle grafstenen weer dicht zijn gemaakt, ligt er in het hoofdpad een graf waarbij dit niet kon. Daar hangt een grote scherf van de grafsteen, geklemd in het gat, boven het graf. Doordat er licht en water in het graf is gekomen is er aan de wand de bijzondere tongvaren gaan groeien. Restaurateurs hebben de scherf vastgezet in het gat, zodat deze niet meer kan vallen en de tongvaren behouden blijft.

Exposities

In het poortgebouw, dat al in 2009 is gerestaureerd, komen binnenkort twee expositieruimtes. De geschiedenis van de begraafplaats en van het begraven wordt er tentoongesteld. De aanwezige grafboeken laten zien dat vele prominente Woerdenaren op deze begraafplaats liggen en dat het aantal begravingen zelfs loopt tot voorbij de 6000.

De gerestaureerde begraafplaats is op Open Monumentendag, in het weekend van 10 en 11 september, open voor publiek.

De restauratie van de algemene begraafplaats aan de Hoge Wal is afgerond. © gemeente Woerden