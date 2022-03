Geen gepuzzel meer: herkenbaar bruin bord leidt toerist naar alle attracties

Binnen de gemeente Woerden zijn veel ondernemers actief op het gebied van recreatie en toerisme. Het is belangrijk dat zij goed vindbaar zijn. Wethouder Arjan Noorthoek: ,,Goede bewegwijzering zorgt ervoor dat recreanten en toeristen zich welkom voelen en snel bij hun bestemming zijn. In Woerden is dat vaak nog een hele puzzel, vooral in het buitengebied. Deze bruine borden moeten daar verandering in brengen. Op veel plekken in het land worden ze gebruikt. Ook in Woerden zijn er recreatieve ondernemers die al zo’n bord hebben geplaatst. De borden zijn duidelijk, goed zichtbaar én herkenbaar voor de recreant.”