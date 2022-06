Geen stress meer om plekje in ziekenhuis om te bevallen dankzij uitbreiding geboortecentrum

Verdachte van ombrengen Esmee (14) staat vandaag opnieuw voor de rechter

In de Haagse rechtbank heeft vrijdagochtend een tweede inleidende zitting plaats in de strafzaak waarin verdachte Olivier van de G. (33) terecht staat. De Leidenaar is volgens justitie verantwoordelijk voor ontucht met en de dood van Esmee (14) uit Hazerswoude-Rijndijk.

6:36