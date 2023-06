Geen treinen tussen Woerden en Breukelen door hardnekkige storing

Wat staat de regioclubs te wachten nu de nacompeti­tie is begonnen?

Nog zestien regioclubs strijden om een plek hoger of juist om lijfsbehoud in de nacompetitie. CSW begon dinsdagavond aan de nacompetitie en leed direct een 4-0 verlies tegen Victoria waardoor de ploeg al is uitgeschakeld in de strijd om promotie. Wat staat de overgebleven clubs de komende weken te wachten in de jacht op promotie of lijfsbehoud?