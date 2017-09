Gemeente Woerden kondigt maatregelen aan tegen wachtlijsten jeugdzorg

Quote Wij kunnen uit de eerste hand informeren over de knelpunten Jacqueline Gomes Er moet gewoon meer geld naar de Jeugd-GGZ-instellingen in Woerden en omstreken. Dat is het advies van de Stichting Uw Ouderplatform, een belangengroep van ouders met kinderen die hulp nodig hebben. De GGZ moet vervolgens zorgen dat de wachtlijsten korter worden.

Wethouder Hans Haring overweegt het advies over te nemen maar wil eerst uitzoeken of dat geen weggegooid geld is. Het is nog niet duidelijk om hoeveel geld het zou gaan. Verder heeft Haring de gemeenteraad laten weten op korte termijn in gesprek te gaan met Woerdense aanbieders van Jeugd GGZ. De bedoeling van deze gesprekken is om meerdere instellingen achter de hand te hebben waar kinderen terecht kunnen.

Overleg

Op de lange termijn wil het gemeentebestuur met de huisartsen praten over hun verwijsbeleid naar de geestelijke hulpverlening. Daarnaast moet er een regionaal overleg komen met alle aanbieders.

Jacqueline Gomes is van de stichting Uw Ouderplatform: ,,Wij kunnen uit de eerste hand informeren over de knelpunten in de jeugdzorg. Wij praten ook met onderwijsinstellingen, met andere ouders en zitten een of twee keer per jaar om de tafel met gemeentebesturen.’’

Inventarisatie

Het platform heeft een inventarisatie gemaakt van alle wachttijden voor behandeling in GGZ-instellingen in Woerden en omgeving. In de contracten die Woerden met de instellingen heeft opgesteld staat dat er binnen vijf weken behandeling moet plaatsvinden. Uit het onderzoek blijkt dat bij de grote aanbieder Altrecht dit niet het geval is. Het kan bij enkele behandelingen oplopen tot maar liefst 24 weken. ,,Wij zien bovendien dat een aantal instellingen geen wachttijden op hun site plaatsen. Bij de grotere en gespecialiseerde aanbieders zien we een toename in de wachttijden. Dat gaat om weken’’, aldus Gomes.