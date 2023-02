Gemeenten doneren aan Turkije: ‘Is menselijkheid niet belangrijker dan vraag of dit taak gemeente is?’

Overal zijn huizenprij­zen gestegen, behalve in deze gemeente: dit is waarom

De huizenprijzen zijn vorig jaar vrijwel overal gestegen. Alleen in Oudewater is sprake van een daling. Die is met 0,2 procent of 1000 euro marginaal, maar staat in schril contrast met Woerden waar de gemiddelde prijs met 20 procent omhoog ging.