Gemiste kans: het nieuwe college van Woerden telt slechts één vrouw

Ik zag op de eerste foto vijf grijze pakken en een jurk. Hoewel de overheid bedrijven een ‘topvrouwenquotum’ oplegt, lukt het Woerden nog steeds niet zich hieraan te houden.



Hoe is dat mogelijk? Met één dame komen we slechts op een schamele 17 procent in plaats van de gewenste 40 procent. Heren kunnen uiteraard ook goed zijn in hun vak maar een evenwichtige verdeling heeft voordelen in de kijk op zaken. Mannen en vrouwen vullen elkaar aan, evenals verschillende leeftijden en culturele achtergronden. Een gemiste kans.