Gemiste rouwkaarten en verlate felicitaties: Jaap en Wim krijgen al weken amper post en zijn ‘ten einde raad’

Schot in de lucht; airsoftwa­pen in beslag genomen

Het kan nog gekker, melden wijkagenten, als ze een bericht delen over een persoon die met een wapen in de lucht schiet. De wijkagent in Oudewater wordt ingeseind door mensen die dit zien gebeuren waarna er bij de persoon in kwestie een airsoftwapen wordt aangetroffen. Het wapen is in beslag genomen en wordt vernietigd.

10 juni