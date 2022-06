Gemiste rouwkaarten en verlate felicitaties: Jaap en Wim krijgen al weken amper post en zijn ‘teneinde raad’

Bewoners van Gerverscop en Wildveldseweg in Harmelen klagen steen en been over Post NL, omdat hun post al weken slecht of nauwelijks wordt bezorgd. Rouwkaarten, belastingstukken en aanmaningen. Ze komen helemaal niet of te laat aan bij de bewoners. ,,We zijn teneinde raad.”