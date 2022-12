Generaties lang zat dit autobedrijf in de familie, nu draagt Cees (61) het over: ‘Ik heb mezelf op de tweede plek gezet’

Onrust in Harmelen over sloopplan zwembad: ‘Ons bad opgeofferd om een nieuwe te bouwen in Woerden’

Zwembaden Batenstein in Woerden en H2O in Harmelen moeten worden gesloopt, zodat er één groot nieuw zwembad voor in de plaats kan komen. Althans, dat vinden exploitant WoerdenSport en adviesbureau Drijver en Partners. Een groot deel van de Woerdense politiek is echter tegen.

23 december