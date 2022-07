Gerda en vele andere fietsers gingen onderuit in de Rijnstraat, maar gemeente doet niets: ‘Hou mijn hart vast’

Gerda van der Wal stapt daarom vaak af. Zij is een van de mensen met de fiets aan de hand in de binnenstad van Woerden, die wordt benaderd door deze krant over haar ervaringen in deze straat. Het is warenmarkt op het Kerkplein, de zon nodigt uit om de fiets te pakken in plaats van de auto. En naarmate het middaguur vordert, vullen de terrassen zich met publiek dat snakt naar een versnapering. De Rijnstraat loopt vol.