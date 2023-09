indebuurt.nl Baarddag! Hier in Woerden maken ze een kunstwerk­je van jouw baard

Het is een bijzondere dag vandaag voor onze baarddragende medemens. Op 1 september is het Wereld Baarddag. Goede reden om jouw baard in het zonnetje te zetten. In Woerden zijn meerdere barbershops waar jij terecht kunt.