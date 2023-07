Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Woerden vandaag

Parkeren is een puinhoop, maar de oplossing is volgens bewoners heel simpel: ‘Gemeente luistert niet’

‘Uitzichtloos.’ Zo omschrijft Barbara Simonis de parkeersituatie in haar wijk. De inwoonster van Voordorp parkeert regelmatig illegaal op de stoep, domweg omdat er geen plekje meer te vinden is. En ze vreest dat het nóg erger wordt in Utrecht.