Gaat Joost met zijn spel de internatio­na­le gamewereld veroveren? ‘Heb er lang op zitten broeden’

De game is nog niet eens verschenen. Maar toch hebben al meer dan 100.000 gamers over de hele wereld aangegeven het te willen spelen. ,,Van Engeland tot Amerika. En natuurlijk een klein deel Nederlanders.” Bedenker Joost van Dongen is nu al apetrots en hoopt dat zijn spel een opstapje is naar de internationale gametop.