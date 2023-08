Geschiede­nis van Tweede Wereldoor­log komt rijdend tot leven in originele Willy’s Jeep of Dodge

Een audiotour waarin de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Bodegraven en omgeving tot leven komt, het is nu mogelijk. Rijdend in een originele Willy’s Jeep uit 1942 of een Dodge uit 1943 wordt de luisteraar een stuk wijzer over de historische grond waarop wordt gereden.