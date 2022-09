Gert Luijer nieuwe voorzitter van Ronde Venen Belang

Rondje langs de velden: Sportlust’46 op zoek naar herstel en nieuwko­mers ontbreken bij ARC

Na drie wedstrijden zonder overwinning hoopt Sportlust’46 zich vanmiddag te herstellen in de derde divisie. De Woerdense is volgens trainer Jochem Twisker fysiek in orde en neemt het op tegen FC Rijnvogels. Dit en meer in Rondje langs de velden.

10 september