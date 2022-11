‘Gevaarlijke’ plataan staat nog fier overeind: aan behoud ‘beroemdste boom’ hangt prijskaartje

Beruchte bocht in N201 in Mijdrecht wordt eíndelijk verlegd (én woningen hoeven niet gesloopt)

Grote tevredenheid in De Ronde Venen over het plan van de provincie om de N201 bij Mijdrecht en Vinkeveen veiliger te maken. De bocht in de drukke provinciale weg bij Mijdrecht wordt definitief verlegd. Een idee dat in De Ronde Venen al lang geleden werd geopperd.

