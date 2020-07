Gezin met peuter (1) net op tijd uit brandende auto op A12: ‘We hadden ’m pas drie weken’

Wat een leuke middag bij vrienden in Rotterdam had moeten worden, mondde voor een 29-jarige man uit Almere en zijn gezin uit in een klein drama. Op de A12 ter hoogte van Woerden begon zijn auto plots te roken. Het gezin - met een éénjarige dochter - stapte uit, maar zag de wagen vervolgens volledig uitbranden. ,,We hadden hem pas drie weken.”

Zo ongeveer halverwege de rit begon de zilvergrijze Citroën C5 kuren te vertonen, vertelt de vader. ,,Ik hoorde ineens wat ratelen. Ik zette de muziek uit. ‘Hoorde je dat ook?’, zei ik tegen mijn vrouw. Het was een geluid dat ik nog niet eerder gehoord had. Toen ik in de achteruitkijkspiegel keek, kwam er witte rook uit de uitlaat, en ook onder de motorkap begon het te roken. Toen zijn we gestopt.”

Dat deden ze op een speciaal ingerichte plek voor pechgevallen langs de snelweg. Daar stapte het gezin de auto uit. Een verstandige zet: niet veel later, rond 12.00 uur, brandde de auto volledig uit. De auto werd door een bergingsbedrijf afgesleept. De rechterrijstrook naar Den Haag was even dicht.

Wat de oorzaak van de brand was, is nog niet bekend. Wel zijn de druiven bijzonder zuur voor het jonge gezin. ,,We hadden de auto drie weken. Het is een occasion uit 2001, we waren er niet zo erg aan gehecht. Maar ik ben wel bang voor alle rompslomp die we nu voor de kiezen krijgen.” Zo lagen huissleutels en het rijbewijs nog in de auto.