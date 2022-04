GGD-Onderzoek: Coronatijd heeft op velen negatief effect gehad

Het onderzoek is gehouden onder inwoners van Hollands Midden. Hieruit blijkt dus dat 37 procent van de deelnemers vindt dat de crisis een negatief effect op hun leven heeft gehad. Ruim 20 procent echter zegt dat corona juist een positieve invloed heeft gehad. Eén op de zes heeft extra steun nodig gehad in de coronaperiode, vooral omdat men zich niet lekker in zijn vel voelde en door lichamelijke klachten. Van hen heeft twee derde deze steun ook ontvangen.

In vergelijk met januari van dit jaar voelen minder deelnemers zich ernstig eenzaam (veertien procent tegenover nog zeventien procent in de eerste maand). Zij geven ook aan dat de kwaliteit van de sociale contacten weer is verbeterd. Er wordt bijvoorbeeld weer afgesproken met vrienden en familie. Ook gaan mensen weer vaker fysiek naar school of het werk.

Het gedragsonderzoek is uitgevoerd tussen 9 en 13 maart. Dat is twee weken na het ingaan van versoepelingen, zoals het advies weer voor vijftig procent van de tijd op kantoor te werken en geen mondkapjes meer te hoeven dragen in publieke ruimtes.

