GGD regio Utrecht stopt met snelle coronatests

Het is vanaf maandag 18 april niet meer mogelijk om in de regio Utrecht een antigeentest af te laten nemen. De reden is dat er nog maar heel weinig gevraagd wordt om deze snelle tests.

Volgens de GGD regio Utrecht worden er op dit moment in de hele regio nog geen vijftien antigeentesten per dag afgenomen.

Bij de GGD’s was het mogelijk om een PCR- of een antigeentest te laten doen om de aanwezigheid van het coronavirus vast te stellen. De PCR-test wordt in een laboratorium ‘uitgelezen’ en is betrouwbaarder dan de antigeentest. Het voordeel van deze laatste test is dat het resultaat snel bekend is.

Verder sluit de testlocatie op De Bleek 10 in Woerden. Dinsdag is die voor de laatste keer geopend. Vanaf woensdag 20 april verhuist het testen naar het voormalig hoofdkantoor van Campina aan De Bleek 1. Deze locatie is geopend voor testen van maandag tot en met zondag van 09.00 tot 12.30 uur.

Vorige week is in het hele land het nieuwe testbeleid ingegaan. Het advies blijft nog steeds dat je een zelftest doet bij klachten, als je in contact bent geweest met iemand die positief is getest of als je uit het buitenland komt. Maar is die zelftest of thuistest positief dan is het niet meer nodig om bij de GGD een bevestigingstest te laten doen.

