Girlpower! 4 x inspirerende vrouwen uit Woerden

Het is vandaag 8 maart, internationale vrouwendag. Op deze dag worden vrouwen wereldwijd in het zonnetje gezet. Er is aandacht voor gendergelijkheid, maar vooral voor de successen van vrouwen. Deze Woerdense powervrouwen zijn onlangs een eigen onderneming gestart en wij zetten ze in de spotlight.

Lisa Graafland

Lisa Graafland is nog superjong (21) en daarom hoort zij zeker thuis in dit lijstje. Begin 2023 opende ze ‘Woopy’, haar eerste eigen trimsalon. In Zegveld knipt, kapt en wast ze honden en katten. ”Ik knuffel tijdens mijn werk heel veel, wie kan dat nu zeggen?”

Kim Stöpler

Goudsmid Kim Stöpler opende op 1 februari haar eerste atelier aan de Rijnstraat 6 in Woerden. Je kunt er terecht voor moderne sieraden met een traditioneel randje. Bij Kim kun je jouw ultieme droomsieraad samenstellen en ze geeft ook cursussen. You go girl!

Ramona Schalkwijk

”Ik wil mensen aan het gezonde eten krijgen.” Ramona Schalkwijk is eigenaar van boerderij Bloemenweidemelk in Montfoort en opent 11 maart ook de deuren van Oogst: een zelfbedieningswinkel vol met producten van lokale boeren. Ze is een bezig bijtje en dus ook zeker een powervrouw.

Denise, Annelies en Kim

Of je nu klachten hebt of niet: voor jouw lichaam moet je gewoon tijd vrij maken. Dat vinden Denise Lehmann, Annelies Beijnes en Kim van Greuningen. Aan de Jansteenstaart is het drietal een praktijk gestart waar je terecht kunt voor massages, medische pedicure en podologie. ”Zie het als een APK voor je lichaam.”

