Gloednieuw regenboog zebrapad maakt de tongen los bij bewoners: ‘Zonde van het geld’

Als Vera slaapt, breekt er ineens brand uit: met natte doek voor haar mond vlucht ze naar buiten

Over twee maanden is het zover: vanaf 1 juli moet in iedere woning minstens één rookmelder aan het plafond hangen. Of er sancties zijn voor bewoners die hem dan niet hebben, is nog maar de vraag. Volgens Vera Voges (52) kun je de nieuwe regel maar beter opvolgen. Een rookmelder redde haar leven.

16:28