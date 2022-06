Goed kijken! Want hij is gecamoufleerd; historisch legervliegtuig vliegt laag over de regio

Een kanariegeel historisch legervliegtuig vliegt woensdag over Montfoort ter ere van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk zou het een Spitfire zijn, maar vanwege een onverwacht onderhoud wordt het een Harvard. Wat is de historie van de Harvard, en wat betekent het toestel voor ons land?

De Harvard ging voor het eerst in 1935 in Amerika de lucht in, net nadat Hitler aan de macht kwam. Hij werd ontworpen als een simpel lesvliegtuig en werd immens populair na de Tweede Wereldoorlog in Amerika en in landen die destijds deel waren van het Britse rijk. Tijdens de Koude Oorlog werd het toestel ingezet in verscheidene oorlogen, waardoor het zich in rap tempo verspreidde naar allerlei landen, waaronder Nederland. Uiteindelijk werd het het meest gebouwde lesvliegtuig ter wereld.

Gaaf

Het vliegen met een Harvard is ‘gaaf’, zegt Gerard Moggré, hoofd vliegdienst van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (KLuHV) in Gilze-Rijen. Dat is de vliegbasis van waar het toestel woensdag opstijgt om naar Montfoort te vliegen.

,,Het is een heel oud vliegtuig. en hij gaat heel snel. En origineel. Alle knoppen en hendels zitten er nog. Niks van dat moderne spul.Het is geweldig.’’ Moggré vliegt het toestel zelf over Montfoort. ,,Van zuid naar noord en dan weer terug. Ik ga ook een paar keer laag. Nou ja, er zijn wel regels van de gemeente enzo waaraan ik me moet houden.”

De toeschouwers moeten wel goed opletten. ,,Hij is gecamoufleerd, dus niet geel, zoals dit type toestel er ook wel eens uitziet. Het is de enige gecamoufleerde in Nederland, wellicht zelfs in heel Europa.’’

‘Target One’

De Nederlandse Koninklijke Luchtmacht heeft maar liefst 220 Harvards onder commando als deel van een overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk, genaamd ’Target One’. Dit plan maakte Nederland na de Tweede Wereldoorlog om ons land veilig te houden. Met de gekochte Harvards trainde de luchtmacht de piloten die nu nog steeds deel uitmaken van onze luchtmacht.

Een van deze toestellen komt woensdag uit de vliegbasis in Gilze-Rijen aanvliegen en vliegt tweemaal over het standbeeld - een indrukwekkend gezicht. De machines zijn van de stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht, die de uitvalsbasis van haar vloot met oude vliegtuigen op de Brabantse vliegbasis Gilze-Rijen heeft.

