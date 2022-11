Goor, bruin en vies: deze tentoonstelling over water is confronterend

Komt dat zien!Elke bezoeker van het Stadsmuseum zou hoogstpersoonlijk een rondleiding moeten krijgen van de enthousiaste conservator Stephanie Rompa of directeur Arja van Veldhuizen. Vol vuur spreken ze over de acht hedendaagse kunstenaars die met het thema water aan de slag gingen: (On)peilbaar diep.

De enthousiaste conservator Stephanie Rompa lijkt, ondanks haar felle roze trui, alsnog volledig te verdwijnen in de kleine ruimte waarin het kunstwerk van de van oorsprong Chinese kunstenaar Jinxiao Zhou te zien is. Zhou filmde, hangend met een camera boven het water van de grachten van Utrecht en projecteert nu in Woerden die beelden op de muur. Zhou maakte het water, de weerspiegelde bomen langs de grachten en de rondvaartboot allemaal onderdeel van het kunstwerk. Via op de muur geplakte reflectoren verspreidt het licht zich door de kleine ruimte als zonnestraaltjes op de golven. Waar is Rompa nu toch gebleven?

Quote Confronte­rend en ook grappig hoe lang mensen staan te turen voordat ze alle stukken afval herkennen.’’ Stephanie Rompa

Aha! In een ruimte verderop wijst ze naar allerlei afval dat de Delftse kunstenares Lilian Cooper uit de grachten trok. Cooper waste de pingpongballen, pizzadozen, frietbakjes en blikjes en schilderde deze in dezelfde kleur als het water in die gracht: goor, bruin en vies. ,,Confronterend en ook grappig hoe lang mensen staan te turen voordat ze alle stukken afval herkennen.’’

De kleur van water - en vooral de kleur van vies en vervuild water - speelt een rol in het in glasstad Leerdam gemaakte glaswerk van Marianne van Zandwijk. De kleine landschapjes die de Arnhemse kunstenaar Rob Sweere van klei maakte in een kleine bak met water zijn meer dan bijzonder. Door de ‘massale’ fotografie, lijkt Sweere hele natuurgebieden te hebben geschapen. Een van die ‘bergkammen’ doet een sfeer van Lord of the Rings vermoeden, maar dan volledig omringd door water.

Het moge duidelijk zijn, het water is en blijft hier in het Stadsmuseum nog wel eventjes het hoofdthema. De meeste festiviteiten rondom 1672 Rampjaar en 650 jaar Woerden Stad zijn dan wel zo goed als afgerond, maar deze expositie is nog tot 5 maart in het volgende jaar te zien. Gelukkig.

