Grace (1959-2022) stierf veel te jong aan kanker, maar bleef positief: ‘Ben toch maar mooi 62 jaar geworden’

Tweeënzestig, veel te jong om dood te gaan. Dat Grace blij was dat ze het maar mooi gehaald heeft, zegt alles over haar karakter. Positief en optimistisch tot het eind. Dat was ze. Ze heeft zelfs een film laten maken over de laatste maanden van haar leven. Met een kushand neemt ze afscheid van iedereen die haar lief was. ,,Met deze film hoopte ze mensen die in dezelfde situatie zitten als zij te helpen’’, zegt haar partner Hans Boer.