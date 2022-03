Grafstenen restaureren: ‘Als ik hier later langskom, kan ik vertellen dat ik hier heb gewerkt, hoe fantastisch’

Wandelen tussen oude graven in Woerden. Het kan, zodra de restauratie van de soms zeer oude grafstenen is afgerond. ,,Het publiek zal het, hopen we, nauwelijks opvallen dat ze zijn gerestaureerd. Het moet zo oud mogelijk blijven ogen’’, zegt Dennis de Koning de gemeentelijke projectleider van de klus aan de Hogewal.