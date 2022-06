Graskaasdag, Triathlon, Havendagen: het is altijd feest in Woerden

Terug van weggeweest: de Havendagen. ‘We zijn allemaal trots op ons varend erfgoed’

De Havendagen zijn terug van weggeweest. ,,Vorig jaar kon het door corona niet doorgaan. Achteraf niet slecht, want we doen het altijd elke twee jaar en nu haken we in op Woerden 650 jaar stadsrechten en 350-jarig jubileum van de Oude Hollandse Waterlinie. We verwachten heel veel publiek komend weekeinde’’, zegt Chris Nieuwpoort, voorzitter van de Stichting Havendagen Woerden.

5 juni