Groene Hart kleurt wit door sneeuw, auto glibbert van de weg

Grote ongelukken zijn tot nu toe uitgebleven in de de regio. Op De Meije in Zegveld glibberde wel een auto van de weg door de gladheid. De wagen werd vanochtend aangetroffen in een sloot. Uit voorzorg werd de brandweer opgeroepen, maar van de bestuurder was geen spoor te bekennen. Vermoedelijk woonde de bestuurder in de buurt en is hij of zij weer naar huis gewandeld.

In Zuid-Holland is code geel van kracht. In de provincie Utrecht geldt vanaf 08.00 uur code oranje vanwege winterse buien en bevriezing van natte wegdelen. In Ze

Volledig scherm Alphen kleurt wit door de sneeuw. © Josh Walet

Vijf centimeter sneeuw

Delen van het Groene Hart kleuren vanochtend wit door de sneeuw. Onder meer in Woerden ligt een dun laagje sneeuw, zo is te zien op een foto van een twitteraar. In de regio Utrecht kan zo’n vijf centimeter sneeuw vallen. Onder meer in de Krimpenerwaard en Zuidplas zijn strooiploegen op pad geweest om wegen begaanbaar te houden.

In Alphen kleuren vooral daken van huizen wit door de winterse neerslag.

