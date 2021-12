Groene Hart wil Schiphol om de oren slaan met harde cijfers over vliegtuigherrie: zo gaan ze dat doen

Vuurwerk­ver­bod komt er voorlopig niet in De Ronde Venen

Een algeheel vuurwerkverbod in De Ronde Venen is van tafel. Een voorstel van PvdA/GroenLinks en de Seniorenpartij is gesneuveld in de gemeenteraad. Raadslid Esther Grondijs van PvdA/GroenLinks zegt het later nog eens op de politieke agenda te zetten.

30 november