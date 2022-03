Groot feest in Woerden: stad liep massaal uit voor aftrap van feestjaar

De officiële opening van het feestjaar werd op een ‘mudvol’ Kerkplein verricht door burgemeester Victor Molkenboer. Zaterdagavond was er ook een feest op het Kerkplein, met muziek van een dj tot tien uur en daarna het vervolg binnen in de horecazaken.

In de hele binnenstad was van alles te doen. Door het centrum liepen Romeinen en andere historische figuren. Wie dat wou kon in de tuin van de Petruskerk aan de gang met graffiti, voor de groenteboer in de Rijnstraat freerunnen en zich uitleven met lichtkunst.