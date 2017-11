Groot gaslek bij vakantiepark Vinkeveen

Stichting Oude Hollandse Waterlinie opgericht

10:45 Tijdens een drukbezocht symposium in vestingstad Gorinchem is gisteren de Stichting Oude Hollandse Waterlinie opgericht. De nieuwe stichting wil in brede kring erkenning krijgen voor de historische en waterstaatkundige betekenis van de Oude Hollandse Waterlinie. Voorzitter Pieter Verhoeve gaf een toelichting op de plannen van de nieuwe stichting, gericht op promotie, productontwikkeling en verbinding.