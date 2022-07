Groot tekort aan beveiligers in regio Utrecht

Het aantal openstaande vacatures voor beveiligingspersoneel in Midden-Utrecht was in het eerste kwartaal van dit jaar fors hoger dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Dit is het gevolg van het verder aantrekken van de bedrijvigheid in de tweede helft van 2021 en in het eerste kwartaal van 2022. Bovendien is er sprake van een inhaalvraag in de sector toerisme en recreatie.