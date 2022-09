Grootste treinramp Nederland ooit krijgt tentoonstelling in Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum herdenkt in oktober - de Maand van de Geschiedenis met als thema Wat een ramp! - de grootste treinramp in de Nederlandse geschiedenis, die bij Harmelen in 1962.

In januari 1962 botsen in dichte mist twee treinen in een polder frontaal op elkaar. De machinist van de vertraagde sneltrein van Utrecht naar Rotterdam heeft waarschijnlijk door de mist het eerste sein om af te remmen niet gezien. De trein ramt in volle vaart een stoptrein en raakt verwrongen. Die ochtend komen 93 reizigers om het leven. Ruim vijftig anderen raken zwaargewond.

Er volgt een dag van nationale rouw. Koningin Juliana spreekt met nabestaanden, gaat langs gewonden in ziekenhuizen en bezoekt de Buurkerk in Utrecht waar de doden in lange rijen in kisten liggen opgebaard. Hoewel het volgens conservator Evelien Pieterse om het tot nu toe grootste spoorwegongeluk in de geschiedenis gaat, werd het ongeval al vrij snel weer vergeten. ,,Veel mensen uit jongere generaties hebben nog nooit van de treinramp Harmelen gehoord.’’

Snelheidsmeter

Maar de ramp mag volgens het museum niet worden vergeten. Het Spoorwegmuseum heeft daarom een expositie ingericht. Het toont onder meer foto’s van de ravage. Er zijn films te zien met verhalen van overlevenden en nabestaanden. Ook zijn enkele bijzondere objecten tentoongesteld. Zo is de kentekenplaat van locomotief 1131 van de sneltrein te zien, alsook de snelheidsmeter. Die toont dat de sneltrein met 107 kilometer per uur op de tegemoetkomende stoptrein is geklapt.

Als gevolg van de ramp voert de NS versneld een systeem in dat de machinist waarschuwt als een sein de opdracht geeft om snelheid te minderen. Wanneer de machinist dit niet opvolgt, remt het de trein automatisch af.

Tien jaar geleden, vijftig jaar na de ramp, kwam er op de plek van het ongeval een monument. Afgelopen januari, zestig jaar na de ramp, zou er al een tentoonstelling zijn in het museum in Utrecht, maar het museum was toen vanwege de coronamaatregelen nog gesloten.

