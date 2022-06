Grote drugsorganisatie opgerold die vanuit Mijdrecht voor meer dan 25 miljoen aan cocaïne verhandelde

Kapper Dani komt naar je toe in zijn mobiele kapsalon: ‘Mensen zijn altijd druk, dus dit is een uitkomst’

De mobiele kapsalon waait langzaam over vanuit Londen. In het Groene Hart is Dani Brussen (21) de eerste met een rijdende kapperszaak. ,,We gaan dit straks heel veel zien”, voorspelt hij.

