Grote politieactie in Montfoort: zwaarbewapende agenten bewaken bedrijf na doorzoeking

De actie heeft te maken met een groot onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezighoudt met witwassen en handel in verdovende middelen. Twee jaar onderzoek leidde vanmorgen in alle vroegte tot de arrestatie van zeven verdachten in de Rotterdamse regio en Amsterdam. Bij de actie zijn enkele honderden rechercheurs betrokken.

De zeven verdachten werden opgepakt in Rotterdam, Bergschenhoek, Oostvoorne, Ouderkerk aan den IJssel en Amsterdam. In Montfoort zijn geen aanhoudingen verricht, meldt een woordvoerder van de politie. Rechercheurs doen onderzoek in en rond het pand. Een fotograaf ter plaatse meldt dat er een vrachtwagen door de politie is meegenomen. Volgens omstanders staat de politie al sinds vanochtend vroeg in de straat.