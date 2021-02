Grote politieactie tegen synthetische drugs: 16 invallen door heel Nederland, 6 arrestaties

Het is te koud om het op te halen, dus het oud papier stapelt zich (tot groot ongenoegen) op in Waarder

15 februari Marten Kroneman uit Waarder baalt: het papier is vanwege de weersomstandigheden niet opgehaald. Opmerkelijk, vindt hij, want juist in deze coronatijd hebben mensen veel meer oud papier en karton. Bovendien reed de vuilniswagen voor plastic wel. Hij kreeg te horen dat het papier pas in maart wordt opgehaald en een papierbak is er niet in Waarder. Daar staat hij met z’n stapels dozen.