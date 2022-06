Gwen (11) vist beestjes uit het water voor onderzoek: ‘Het gaat steeds slechter met kleine slootjes’

Met vrachtwa­gen niet meer door Woerden naar A12 dankzij nieuwe weg: oud plan opnieuw onder de loep

Niet meer met vrachtwagens dwars door Woerden om zo bij de A12 te komen, maar via een ontsluitingsweg naar de Molendijk en daar de snelweg op. De gemeente Woerden wil laten uitzoeken of dit oude plan toch haalbaar is.

10 juni